كيف سيكون طقس الايام المقبلة؟

يستمر الطقس الربيعي المتقلب اليوم وفي الأيام المقبلة مع بقاء درجات الحرارة معتدلة.
طقس اليوم والايام المقبلة على الشكل التالي:
- الأربعاء: طقس ربيعي معتدل الحرارة ومتقلب احيانا. مع استقرار بدرجات الحرارة واجواء غائمة جزئيا مع ضباب على الجبال والحرارة ساحلا تتراوح بين 15 و 22 درجة. احتمال امطار متفرقة خاصة على الجبال الشمالية.
-الخميس: طقس ربيعي معتدل الحرارة ومتقلب احيانا مع استقرار بدرجات الحرارة واجواء غائمة جزئيا، الحرارة ساحلا تتراوح ساحلا بين 15 و 23 درجة. احتمال امطار متفرقة على الجبال وفي الداخل.
-الجمعة: طقس ربيعي معتدل الحرارة ومتقلب احيانا، مع استقرار بدرجات الحرارة واجواء غائمة جزئيا الحرارة ساحلا تتراوح ساحلا بين 14 و 22 درجة. احتمال امطار متفرقة على الجبال وفي الداخل.
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