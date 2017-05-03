كيف سيكون طقس الايام المقبلة؟

طقس اليوم والايام المقبلة على الشكل التالي:

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يستمر الطقس الربيعي المتقلب اليوم وفي الأيام المقبلة مع بقاء درجات الحرارة معتدلة.- الأربعاء: طقس ربيعي معتدل الحرارة ومتقلب احيانا. مع استقرار بدرجات الحرارة واجواء غائمة جزئيا مع ضباب على الجبال والحرارة ساحلا تتراوح بين 15 و 22 درجة. احتمال امطار متفرقة خاصة على الجبال الشمالية.-الخميس: طقس ربيعي معتدل الحرارة ومتقلب احيانا مع استقرار بدرجات الحرارة واجواء غائمة جزئيا، الحرارة ساحلا تتراوح ساحلا بين 15 و 23 درجة. احتمال امطار متفرقة على الجبال وفي الداخل.-الجمعة: طقس ربيعي معتدل الحرارة ومتقلب احيانا، مع استقرار بدرجات الحرارة واجواء غائمة جزئيا الحرارة ساحلا تتراوح ساحلا بين 14 و 22 درجة. احتمال امطار متفرقة على الجبال وفي الداخل.