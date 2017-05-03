الرياشي: نحن على ابواب انتاج قانون انتخابي جديد

أعلن وزير الاعلام ملحم الرياشي ان لبنان انتقل من وضع سيء الى وضع افضل بعد انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وأشار الرياشي الى اننا على ابواب انتاج قانون انتخابي جديد، لافتا الى ان المصالحة المسيحية مهدت الطريق للمصالحة الوطنية.

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وقال خلال اجتماع منظمات وكالات انباء آسيا والمحيط الهادئ: "نحن امام ازمة حقيقية في قطاع الاعلام، ونتمنى وضع معايير للحوار وثقافة الحوار بين الشعوب".

ورأى الرياشي انه على الوكالات ان تلجأ الى تعزيز مفهوم الثقافات الاجتماعية بين الشعوب، مشددا على ان هناك ضرورة للحوار.

واعتبر ان على الاعلام التركيز على عدم تسليط الضوء على الارهاب لانه يساعد على الحض على الكراهية ولو بغير قصد.