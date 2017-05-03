روسيا وتركيا تؤيدان اقامة "مناطق آمنة" في سوريا

في منتجع سوتشي على البحر الأسود

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان فكرة إقامة مناطق آمنة لحماية المدنيين في سوريا من القتال تتمتع بدعم واسع لكن هناك حاجة لمزيد من المناقشات بشأن تفاصيل عملها.وقال بوتين للصحفيين عقب محادثات مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان،:" إن المناطق الآمنة، إذا تم إنشاؤها، يتعين أن تدعم هدف تطبيق وقف إطلاق النار في سوريا.وأكد بوتين ان المناطق الامنة المقترحة في سوريا يجب ان تكون مناطق حظر جوي.من جهة اخرى، أكد بوتين أن العلاقات مع تركيا عادت في آخر الأمر إلى طبيعتها وإن التبادل التجاري بين البلدين توقف عن التراجع.من جهته، أعلن إردوغان إن تركيا ستواصل اتخاذ إجراءات ضد التهديدات من حدودها الجنوبية مع سوريا والعراق.