حاصباني يترأس أول اجتماع للجنة التنسيق بين الهيئات الضامنة: الطريق لا يزال طويلاً

ترأس وزير الصحة العامة غسان حاصباني للمرة الأولى إجتماعاً لـ"لجنة التنسيق والتعاون بين الهيئات الضامنة العامة"، حيث شددً على أن دور اللجنة أساسي هو خفض الكلفة الاستشفائية على الدولة اللبنانية، وتحسين أداء التغطية الاستشفائية والخدمات لكل المستفيدين من الجهات الضامنة.
حاصباني واذ لفت إلى ان الطريق لا يزال طويلاً أمام اللجنة، أوضح أنهم يحاولون تعويض عشر سنوات من عدم التئام هذه اللجنة.
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