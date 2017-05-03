باع طفلته الرضيعة وعرض ابنته الأخرى للبيع

ادعت المواطنة (ر. س.، مواليد عام 1994) امس امام مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية ان زوجها (ع. ح.، مواليد عام 1994، لبناني) اقدم على بيع ابنتهما الصغرى مواليد عام 2016 لقاء مبلغ مليون و800 الف ليرة لبنانية.

الإعلان

على الفور، ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة من قبل المفرزة المذكورة، تمكنت من توقيف في محلة الكرك، الوسيط وهو س. ع. (مواليد عام 1932، لبناني).

وبعد الدلالة اللازمة وعلى طريق عام المحلة المذكورة، تم القاء القبض على الشخصين اللذين قاما بشراء الطفلة على متن سيارة نوع "ب ام" ، وهما:

ع. ر. (مواليد عام 1968، لبناني )

ا. غ. (مواليد عام 1964، لبنانية)

وفي خلال حوالي الساعتين وفي المحلة ذاتها، كمنت عناصر المفرزة للزوج واوقفته.

بالتحقيق معه اعترف بعرض ابنتيه (عامين وعام واحد) للبيع، وقد قام ببيع الصغرى للشخصين المذكورين، كما تبين أنه من أصحاب السوابق.

وتم تسليم الطفلة لوالدتها، والتحقيق مستمر مع المتورطين باشراف القضاء المختص.