وفد المعارضة ينسحب من محادثات استانا

احتجاجا على القصف السوري

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LBCI News Lebanon

أعلنت الفصائل المعارضة السورية تعليق مشاركتها في المحادثات التي انطلقت اليوم مع النظام السوري في أستانا وذلك حتى يتم وقف القصف في سوريا.

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ويأتي الاعلان فور انطلاق جولة جديدة من المباحثات بين وفدي الحكومة السورية والفصائل المعارضة في العاصمة الكازاخية برعاية روسيا وايران الداعمتين للنظام السوري وتركيا الداعمة للمعارضة وبمشاركة مبعوث الامم المتحدة الى سوريا ستافان دي ميستورا.وقالت مصادر قريبة من وفد المعارضة لوكالة فرانس برس انه كان قد بدأ التباحث في وثيقة روسية حول مناطق "تخفيف التصعيد"، بعنوان "مذكرة بشأن إنشاء مناطق لتخفيف حدة التصعيد في الجمهورية العربية السورية".وتقترح الوثيقة انشاء مناطق لـ"تخفيف حدة التصعيد" في محافظة إدلب (شمال غرب) وفي شمال حمص (وسط) وفي الغوطة الشرقية قرب دمشق وفي جنوب سوريا، بهدف وضع حد فوري للعنف وتحسين الحالة الإنسانية.وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الخارجية في كازاخستان إن بلادها التي تستضيف محادثات سلام بشأن الأزمة السورية تتوقع عودة المعارضة إلى طاولة المفاوضات غدا الخميس.