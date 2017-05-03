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03 أيار 2017
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مريض في مستشفى سيدة لبنان- جونيه بحاجة ماسة الى دم من فئة A- . للتبرع الاتصال على 76–634342

مريض في مستشفى سيدة لبنان- جونيه بحاجة ماسة الى دم من فئة A- . للتبرع الاتصال على 76–634342 Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,سيدة,مستشفى,مريض,
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مريض في مستشفى سيدة لبنان- جونيه بحاجة ماسة الى دم من فئة A- . للتبرع الاتصال على 76–634342
 
 
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