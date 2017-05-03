آخر الأخبار
03 أيار 2017
03/05/2017 05:34:40
مريض في مستشفى سيدة لبنان- جونيه بحاجة ماسة الى دم من فئة A- . للتبرع الاتصال على 76–634342
مريض في مستشفى سيدة لبنان- جونيه بحاجة ماسة الى دم من فئة A- . للتبرع الاتصال على 76–634342
Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,سيدة,مستشفى,مريض,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً