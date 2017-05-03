بالفيديو: كارول سماحة ترنّم للعذراء.. ومغرّد: لست مسيحيًّا ولكن!

كارول سماحة ترنم "ها شعبك"

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LBCI News Lebanon

مع بداية الشهر المريمي، أعاد ناشطون عبر تويتر تداول ترنيمة "ها شعبك" الّتي رنّمتها الفنانة كارول سماحة عام 2014 للسيدة العذراء، وهي من كلمات الأخت ماري أورتانس وألحان فؤاد فاضل وتوزيع ميشال فاضل وميكساج روجيه أبي عقل.

وقد نالت إحدى التغريدات إعجاب الفنانة كارول سماحة فأعادت نشرها عبر حسابها الخاص بموقع تويتر، وجاء فيها "رغم اني مش مسيحي بس ترنيمة ها شعبك لكارول سماحة عيّشتني السلام الداخلي. كم انت رائعة. شهر مريمي مبارك".

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يُذكر أن الفنانة كارول سماحة قد أطلقت في الساعات الماضية أغنيتها الجديدة بعنوان "رجع قلبي".