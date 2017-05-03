دعوى من نادين الراسي ضد رائد لطوف... فماذا في التفاصيل؟

نادين الراسي قد تقدّمت بدعوى ضد الطبيب رائد لطوف وزوجته

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LBCI News Lebanon

أعادت النجمة نادين الراسي نشر مقال خاص من موقع الجرس عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي تويتر، ويتضمّن المقال نشر الوثائق الرسميّة الّتي تظهر أن الراسي قد تقدّمت بدعوى ضد الطبيب رائد لطوف وزوجته لدى قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا عبر محاميتها كارول شوقي الراسي تمنع الطبيب وزوجته وأي وسيلة إعلامية من نشر أي خبر أو صور تجمعهما تحت طائلة غرامة إكراهية وقدرها مئة مليون ليرة لبنانية عن كل مخالفة.

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وكان الطبيب رائد لطوف قد تقدّم أيضاً بشكوى قضائية ضدّ "كل من يظهره التحقيق متورطاً بجرم التشهير واختلاق جرائم عبر نشر صور مع الممثلة نادين الراسي". كما تقدم لطوف بطلب استدعاء أمام قاضي الأمور المستعجلة في جبل لبنان، يمنع بموجبه نشر أي صور أو تداول أي خبر تحت طائلة غرامة إكراهية بقيمة ٥٠ مليون ليرة لبنانية لكل مخالفة.