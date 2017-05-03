سرقة 3 سيارات في مدينة زحلة

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ادعت المواطنة يولا فؤاد فرحاتفي مخفر المعلقة، ان مجهولا اقدم على سرقة سيارتها "جيب كيا -سبورتاج أسود صنع 2013، يحمل اللوحة رقم 140982 / ز، من امام منزلها في محلة كسارة.كذلك ادعى في مخفر زحلة المحامي مازاريت اندكيان ان سيارته هيونداي تكسون، صنع 2014 جردوني وتحمل اللوحة رقم 52866 / ب قد سرقت من امام منزله في محلة ضهور زحلة.كذلك ادعت المواطنة رولا اميل ضاهر في مخفر زحلة ان مجهولين اقدموا ليلا على سرقة سيارتها وهي "جيب كيا" سبورتاج جردوني، صنع 2012، تحمل اللوحة رقم 331168/ ب من امام منزلها في حي الميدان في زحلة.