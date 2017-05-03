لوبان: انا في وضع افضل من ماكرون

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أكدت مرشحة اليمين المتطرف في انتخابات الرئاسة الفرنسية مارين لوبان أنها في وضع أفضل من منافسها مرشح الوسط إيمانويل ماكرون للدفاع عن مصالح فرنسا في عالم وصفته بعالم الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.يذكر أنه يتواجه اليوم مرشحا الرئاسة الفرنسية في مناظرة تلفزيونية قبل الجولة الانتخابية الثانية المقررة يوم الأحد القادم.وحذر ماكرون من أنه لن يتوانى عن توجيه النقد الحاد في مواجهته الليلة مع منافسته التي يقول إن سياساتها تنذر بالخطر.ولا تزال استطلاعات الرأي تشير إلى أن منافس لوبان إيمانويل ماكرون لا يزال يتقدّم على لوبان في الجولة الثانية من الانتخابات يوم الأحد المقبل، بفارق كبير.