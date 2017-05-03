آخر الأخبار
03 أيار 2017
Back

وزارة خارجية قازاخستان يتوقع أن تستأنف المعارضة السورية مشاركتها في محادثات السلام في آستانة غدا

وزارة خارجية قازاخستان يتوقع أن تستأنف المعارضة السورية مشاركتها في محادثات السلام في آستانة غدا Lebanon, news ,lbci ,أخبار يتوقع,قازاخستان,خارجية,وزارة,
episodes
وزارة خارجية قازاخستان يتوقع أن تستأنف المعارضة السورية مشاركتها في محادثات السلام في آستانة غدا
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان


إقرأ أيضاً