أخبار محلية
03 أيار 2017
03/05/2017 07:01:49
الكتائب عن تصريح للجميل: المقصود وزير الثقافة لا السياحة
توضيح من مجلس الاعلام في حزب الكتائب
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LBCI News Lebanon
أوضح مجلس الإعلام في حزب الكتائب في بيان أنه "في سياق تعليق رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل على موضوع الأعمدة الرومانية المرمية بشكل عشوائي، ذكر سهوا وزير السياحة في حين أن المقصود هو وزير الثقافة فاقتضى التنويه".
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