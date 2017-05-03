الكتائب عن تصريح للجميل: المقصود وزير الثقافة لا السياحة

توضيح من مجلس الاعلام في حزب الكتائب

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LBCI News Lebanon

أوضح مجلس الإعلام في حزب الكتائب في بيان أنه "في سياق تعليق رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل على موضوع الأعمدة الرومانية المرمية بشكل عشوائي، ذكر سهوا وزير السياحة في حين أن المقصود هو وزير الثقافة فاقتضى التنويه".