أخبار محلية
03 أيار 2017
Back

الكتائب عن تصريح للجميل: المقصود وزير الثقافة لا السياحة

توضيح من مجلس الاعلام في حزب الكتائب Lebanon, news ,lbci ,أخبار الجميل,الكتائب,توضيح من مجلس الاعلام في حزب الكتائب
episodes
الكتائب عن تصريح للجميل: المقصود وزير الثقافة لا السياحة
أوضح مجلس الإعلام في حزب الكتائب في بيان أنه "في سياق تعليق رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل على موضوع الأعمدة الرومانية المرمية بشكل عشوائي، ذكر سهوا وزير السياحة في حين أن المقصود هو وزير الثقافة فاقتضى التنويه".  
الإعلان
إقرأ أيضاً