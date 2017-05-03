أمن وقضاء
03 أيار 2017
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بالصور - كيف حاولت تهريب الذهب إلى لبنان؟

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بالصور - كيف حاولت تهريب الذهب إلى لبنان؟
تمكن رجال الجمارك في دائرة المسافرين والسوق الحرة صباح اليوم من احباط عمليه تهريب كميه من الذهب المشغول بلغ وزنها الصافي ٩ كلغ، وكانت مخبأه على جسم احدى المسافرات القادمات من دبي.
وجرى حجز البضاعه تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونيه المرعيه. 
 
 
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