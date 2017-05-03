بالصور - كيف حاولت تهريب الذهب إلى لبنان؟

الجمارك في دائرة المسافرين والسوق الحرة

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LBCI News Lebanon

تمكن رجال الجمارك في دائرة المسافرين والسوق الحرة صباح اليوم من احباط عمليه تهريب كميه من الذهب المشغول بلغ وزنها الصافي ٩ كلغ، وكانت مخبأه على جسم احدى المسافرات القادمات من دبي.

وجرى حجز البضاعه تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونيه المرعيه.