أمن وقضاء
03 أيار 2017
03/05/2017 07:32:19
بالصور - كيف حاولت تهريب الذهب إلى لبنان؟
الجمارك في دائرة المسافرين والسوق الحرة
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LBCI News Lebanon
تمكن رجال الجمارك في دائرة المسافرين والسوق الحرة صباح اليوم من احباط عمليه تهريب كميه من الذهب المشغول بلغ وزنها الصافي ٩ كلغ، وكانت مخبأه على جسم احدى المسافرات القادمات من دبي.
وجرى حجز البضاعه تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونيه المرعيه.
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