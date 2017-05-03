حقيقة ستصدمكم...الباستا لا علاقة لها "بالطليان"!

ذكرت مقالات عدة أن الباستا لا تأتي بالأصل من إيطاليا

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LBCI News Lebanon

من المعروف حول العالم أن الباستا هي من الأطباق الأساسية والتقليدية في المطبخ الإيطالي، إلا أن مقالات عدة قد ذكرت أن الباستا لا تأتي بالأصل من إيطاليا.



وبالرغم من أن معظم وصفات الباستا قد تمّ ابتكارها على أيدي "الطليان"، إلاّ أنّ خبراء في الطهي قد أعلنوا أنّ التاجر الإيطالي ماركو بولو أحضر الباستا من الصين بالرغم من أن الباستا التي نعرفها اليوم لا علاقة لها بالنودلز الصيني.

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ويقول خبراء آخرون إنّ بولو عاد إلى إيطاليا من الصين عام 1295 إلا أن عالم الجغرافيا العربي إدريسي قد ذكر أنّ الباستا وُجدت عام 1154، أي قبل عودة بولو ب 141 عام.



ويقول بعض المؤرخين إنّ العرب لهم الفضل في إحضار الباستا إلى البلاد التي تقع حول البحر المتوسّط، بالإضافة إلى السبانخ والباذنجان وقصب السكر.



ويحلل هؤلاء أن الباستا وصلت إلى إيطاليا من خلال الفتوحات العربية لجزيرة صقلية الإيطالية، وقد ذكروا أن سكّان صقلية تعلّموا طريقة تجفيف الباستا من العرب لحفظها لوقت طويل قبل طهيها.