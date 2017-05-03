في عيد ميلادها... 4 معلومات غريبة عن ميريام فارس!

إخترنا لكم أربع معلومات عن الفنانة ميريام فارس قد تُفاجئكم

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LBCI News Lebanon

يصادف، الأربعاء، عيد ميلاد ملكة المسرح ميريام فارس، وبدأ معجبو الفنانة الشهيرة بإرسال أجمل المعايدات في هذه المناسبة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وفي عيد ميلادها، إخترنا لكم أربع معلومات عن الفنانة ميريام فارس قد تُفاجئكم هي:

- شاركت ميريام فارس في التاسعة من عمرها ببرنامج "المواهب الصغيرة" عبر تلفزيون لبنان وحازت على الجائزة الأولى عن فئة الرقص.

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- فاجأت الجمهور في بداياتها بأظافر من ذهب كان والدها الراحل قد صممها لها.

- إقتصر حفل زفاف ميريام فارس على 14 شخص فقط من اسرتها واسرة زوجها ومُنع الحضور من التصوير.

- تحتفظ ميريام فراس بالحبل السري بعد ولادة ابنها جايدن، وهذه الخطوة تُناهز تكاليفها الـ 2000 يورو في بيروت.