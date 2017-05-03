وشم الأذن...صيحة جديدة تغزو إنستغرام!

وشم الأذن، الصيحة الجديدة لفصل الصيف

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LBCI News Lebanon

يتميّز كل فصل بصيحاتٍ جديدة إن كان لناحية الملابس، الأحذية، المجوهرات أو غيرها، وباتت الوشوم اليوم تتبع صيحات معينة وجديدة.



ومن بين الصيحات التي سيتميز بها صيف 2017، صيحة رسم الوشوم على صيوان الأذن وهو الجزء الخارجي الأعلى من الأذن وأيضًا رسم الوشوم الصغيرة والأشكال في الجزء الداخلي من الأذن.

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وكانت خبيرة الوشم زيهي وهي من كوريا الشمالية أول من أطلق هذه الصيحة منذ بضعة أشهر قبل أن تنتشر في العالم.



وقد انتشرت بكثافة صور شابات وسيدات حصلن على هذه الوشوم على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، وسنريكم بعضها:

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