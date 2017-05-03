الرجال يعترفون..."هذا موقفنا من الماكياج!"

ما هو رأي الرجال بالماكياج؟

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LBCI News Lebanon

أجرى موقع "YouGov" دراسة هدفها معرفة رأي الرجال بالماكياج واكتشاف ما إذا كانوا يُفضّلون السيدات مع ماكياج أو بدونه.



وأعلن الموقع أن 63 بالمئة من الرجال قالوا إنّ السيدات يلجأن إلى تطبيق الماكياج بهدف الظهور بحلة أجمل لجذب الرجال.

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وكذلك، 47 بالمئة من النساء قد أفصحن أنهن يمضين وقتاً طويلاً في تطبيق الماكياج وذلك لجذب الرجال، فيكون بذلك الرجال قد أصابوا في تحليلهم.



وقال الرجال المشاركون في الدراسة إن السيدات يتأثرن بمعايير الجمال التي تنشر في المجلات والتلفزيونات وعلى مواقع التواصل الإجتماعي، إلا أنها غير واقعية.



وبالمقابل، يظن عدد كبير من السيدات أنّ الرجال يتركون اللحى الطويلة بهدف جذبهن.