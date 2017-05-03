كيف تتخلّصون من أوجاع الرأس من دون اللجوء إلى المسكّنات؟

كيف تتخلّصون من أوجاع الرأس من دون اللجوء إلى المسكّنات؟

Lebanon, news ,lbci ,أخبار تدليك, مسكّنات, علاج, ألم الرأس,ألم,كيف تتخلّصون من أوجاع الرأس من دون اللجوء إلى المسكّنات؟

LBCI News Lebanon

يلجأ الكثيرون إلى تناول مسكنات الألم عندما يعانون من آلام معينة وبخاصة ألم الرأس.



ولأننا نشعر دائماً بألم الرأس بسبب عوامل مختلفة، أعلن الخبراء أن هناك طريقة سهلة وفعالة تساعد في التخلّص من الألم من دون الخضوع لعلاجات.

الإعلان



ويكمن الحل للتخلص من آلام الرأس في تدليك نقاط معيّنة من الرأس من دون الضغط بقوّة وعبر حركات دائرية كنوع من العلاجات الصينية الطبيعية.



ويقول الخبراء إن تدليك هذه النقاط يخلصكم نهائيًا من آلام الرأس الخفيفة والحادة في غضون دقائق معدودة كما بإمكانه المساعدة في إزالة آلام الأسنان والعيون وغيرها .

​