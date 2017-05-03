حسن خليل: سنعمل على المعالجة الحقيقية للجمارك

"سنكسر أيدي كل من يحاول تهريب الممنوعات"

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LBCI News Lebanon

أكد وزير المالية علي حسن خليل أنه سيتم العمل على المعالجة الحقيقية للجمارك، مشددا "إذا لم نحدث فرقا فيه فأنا معني بطرحه أمام مجلس الوزراء".

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وأعلن حسن خليل بعد تفقده مرفأ بيروت، عن طلبه من المجلس الأعلى للجمارك البدء برسم خرائط لواقعه والانطلاق من ذلك لمعالجة الثغرات، مطالبا بتأمين الامكانيات اللازمة للجمارك.واشار الوزير الى أنه "ولو أننا لم نستطع أن نحدث تغييرا جذريا في الفترة السابقة لكننا سنقوم بالمحاسبة والمراقبة، وسيتم منع انواع الشكاوى كافة، فلا تغطية او حماية لأحد."وعن التهريب، أكد حسن خليل "سنكسر أيدي كل من يحاول تهريب الممنوعات."وشدد على أن الجمارك بخدمة الدولة والمواطنين.