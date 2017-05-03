رسالة من أمّ إلى أساتذة ابنتها في المدرسة... لن تُصدّقوا ماذا طلبت فيها

أم ترسل رسالة إلى اساتذة ابنتها في المدرسة

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LBCI News Lebanon

قامت السيدة الكندية بونمي لاديتان بإرسال رسالة إلكترونية إلى أساتذة ابنتها في المدرسة بسبب الفروض المنزلية الكثيرة.



وقرّرت بونمي الإقدام على هذه الخطوة استنكاراً لكميّة الفروض المنزلية التي تُعطى لابنتها بشكل يومي، الأمر الذي يؤثر سلبًا على صحتها الجسدية والنفسية.

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وقالت الأم في رسالتها إنّ ابنتها، مايا، ستخفّف من اتمام فروضها المنزلية التي تسبب لها مشاكل نفسية وصحية مثل ألم في الصدر والاستيقاظ في منتصف الليل بسبب القلق من الفروض المنزلية.



وأضافت بونمي أن الخبراء شخصوا حالة مايا بأنها تعاني من الإرهاق وأنه من الضروري تخفيض عدد فروضها المدرسية.



وذكرت بونمي أن الفروض المنزلية لا تعطي مايا فرصة تمضية الوقت مع عائلتها أو اللعب والاستمتاع بوقتها في فترة بعد الظهر.



ونشرت بونمي صورة للرسالة عبر صفحتها الخاصة على موقع فايسبوك وتلقّت عددًا كبيرًا من التعليقات الداعمة لآرائها.