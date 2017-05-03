نائبة الرئيس الإيراني: روحاني بحاجة لولاية ثانية

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أعلنت نائبة الرئيس الإيراني معصومة ابتكار إن من الضروري أن يفوز الرئيس حسن روحاني في الانتخابات المقبلة لضمان تحقيق المنافع الاقتصادية التي تعهد بأنها ستنتج عن التقارب الدبلوماسي مع الغرب.وأضافت أن روحاني "يحتاج إلى المزيد من الوقت...يجب أن يُمنح فرصة ليكون قادرا على الاستمرار في برنامجه".واشارت ابتكار، وهي من أبرز السياسيات الإيرانيات وواحدة من 12 نائبا للرئيس، الى إنه يجب ألا يتخلى الناخبون عن ثقتهم بروحاني.وجاءت تصريحات ابتكار في مقابلة نادرة مع ثلاثة من الصحفيين الأجانب على هامش منتدى أعمال بين إيران والاتحاد الأوروبي قبل أيام من الانتخابات الرئاسية المزمعة في 19 أيار.