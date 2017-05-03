كريدية: فشر حدا يستوطي حيطنا

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أعلن المدير العام لهيئة اوجيرو عماد كريدية، خلال احتفال لنقابة موظفي الشركة بمناسبة عيد العمال، "أن أوجيرو ليست مكسر عصا لاي سياسي او مالي او اجتماعي، هذا الزمن انتهى، وفشر حدا يستوطي حيطنا بعد اليوم."وبحسب الوكالة الوطنية للاعلام، تحدث كريدية عن المشاريع التي انجزت خلال فترة الثلاثة اشهر منذ تسلمه مهماته والتي ستنجز، مؤكدا ان "عهد القال والقيل في حق الشركة انتهى، وستبقى شمس ساطعة ولو كره الكارهون، ولن نسمح بأي اعتداء عليها، وستبقى الرائدة في قطاع الاتصالات والمعلومات مهما حاول البعض العرقلة".واشار الى ان حقوق العمال مصونة ولن يقبل بأي ظلم.