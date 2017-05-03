أخبار محلية
03 أيار 2017
Back

كريدية: فشر حدا يستوطي حيطنا

"عهد القال والقيل في حق الشركة انتهى" Lebanon, news ,lbci ,أخبار عماد كريدية,اوجيرو,"عهد القال والقيل في حق الشركة انتهى"
episodes
كريدية: فشر حدا يستوطي حيطنا
أعلن المدير العام لهيئة اوجيرو عماد كريدية، خلال احتفال لنقابة موظفي الشركة بمناسبة عيد العمال، "أن أوجيرو ليست مكسر عصا لاي سياسي او مالي او اجتماعي، هذا الزمن انتهى، وفشر حدا يستوطي حيطنا بعد اليوم."

وبحسب الوكالة الوطنية للاعلام، تحدث كريدية عن المشاريع التي انجزت خلال فترة الثلاثة اشهر منذ تسلمه مهماته والتي ستنجز، مؤكدا ان "عهد القال والقيل في حق الشركة انتهى، وستبقى شمس ساطعة ولو كره الكارهون، ولن نسمح بأي اعتداء عليها، وستبقى الرائدة في قطاع الاتصالات والمعلومات مهما حاول البعض العرقلة". 
الإعلان


واشار الى ان حقوق العمال مصونة ولن يقبل بأي ظلم.
إقرأ أيضاً