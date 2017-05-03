فرنجية: لضرورة أن يكون اقرار السلسلة عادلا بحق الجميع

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استقبل رئيس تيار "المرده" النائب سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي وفدا من العسكريين المتقاعدين وعقد معهم اجتماعا في حضور العميد ابراهيم جبور، تخلله عرض لمطلبهم بموضوع سلسلة الرتب والرواتب والى الظلم الذي سيلحق بهم اذا اقرت السلسلة دون تعديل المادة 18 المتعلقة بمعاشهم التقاعدي. وايد فرنجيه مطلبهم مؤكدا "ضرورة ان يكون اقرار السلسلة عادلا بحق الجميع".كما استقبل فرنجيه وفدا من رابطة التعليم الأساسي في لبنان، عرض مطلب المعلمين لجهة ضرورة الاسراع في اقرار سلسلة الرتب والرواتب. واكد فرنجيه "ضرورة اقرار السلسلة لانها مطلب محق".