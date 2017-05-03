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03 أيار 2017
03/05/2017 10:23:17
بعد طول غياب الحكومة رح تجتمع الخميس وعلى جدول اعمالها 54 بند طلب تمويل سفر للوزارات...شاركونا آراءكم كتابة أو عبر الفيديو على هاشتاغ بكلفة_سفرات_المسؤولين_فينا
بعد طول غياب الحكومة رح تجتمع الخميس وعلى جدول اعمالها 54 بند طلب تمويل سفر للوزارات...شاركونا آراءكم كتابة أو عبر الفيديو على هاشتاغ بكلفة_سفرات_المسؤولين_فينا
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LBCI News Lebanon
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