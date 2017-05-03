بالصور: رضيعة ولدت برأسٍ إضافي في بطنها... وهذا مصيرها

الإعلان

نجح الأطباء في الهند في إنقاذ حياة طفلة حديثة الولادة بعد إزالة رأس توأمها الطفيلي أو parasitic twin الذي كان يتغذى من دمها.وقد ولدت الرضيعة، التي لم يُكشف عن اسمها، بعملية قيصرية وكانت تزن أقل من كيلوغرامين ونصف، وذلك في مستشفى خاص في بهيلوادا في راجاستان- شمال الهند في 26 نيسان الفائت.ولكن الأطباء أصيبوا بالصدمة لدى رؤية الطفلة برأس إضافي يتضمّن عينين وأذنين وأنف وشفتين مع يد يسرى مشوهة تتدلى من أسفل الصدر.وأحيلت الطفلة الى مستشفى آخر حيث خضعت لعملية جراحية استمرت 4 ساعات قام خلالها الأطباء بفصل الرأس الثاني عن الرضيعة.والمثير للدهشة أن الوالدين كانا يظنان أنهما سيرزقان بتوأم وذلك من خلال الموجات فوق الصوتية ولم يعلما أن الأم في الحقيقة تحمل في أحشائها توأماً طفيلياً.ويجب التنويه الى أن الطفلة تتماثل للشفاء.