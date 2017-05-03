غرائب وطرائف
03 أيار 2017
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بالصور: رضيعة ولدت برأسٍ إضافي في بطنها... وهذا مصيرها

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بالصور: رضيعة ولدت برأسٍ إضافي في بطنها... وهذا مصيرها


نجح الأطباء في الهند في إنقاذ حياة طفلة حديثة الولادة بعد إزالة رأس توأمها الطفيلي أو parasitic twin الذي كان يتغذى من دمها.

وقد ولدت الرضيعة، التي لم يُكشف عن اسمها، بعملية قيصرية وكانت تزن أقل من كيلوغرامين ونصف، وذلك في مستشفى خاص في بهيلوادا في راجاستان- شمال الهند في 26 نيسان الفائت.

ولكن الأطباء أصيبوا بالصدمة لدى رؤية الطفلة برأس إضافي يتضمّن عينين وأذنين وأنف وشفتين مع يد يسرى مشوهة تتدلى من أسفل الصدر.
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وأحيلت الطفلة الى مستشفى آخر حيث خضعت لعملية جراحية استمرت 4 ساعات قام خلالها الأطباء بفصل الرأس الثاني عن الرضيعة.

والمثير للدهشة أن الوالدين كانا يظنان أنهما سيرزقان بتوأم وذلك من خلال الموجات فوق الصوتية ولم يعلما أن الأم في الحقيقة تحمل في أحشائها توأماً طفيلياً.

ويجب التنويه الى أن الطفلة تتماثل للشفاء.

Baby born with 'second head' has it removed in complicated operation
Baby born with 'second head' has it removed in complicated operation
Baby born with 'second head' has it removed in complicated operation
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