فيديو صادم: سيدة تتجوّل عارية بالكامل داخل المطار!

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ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بلقطات صادمة ظهرت فيها سيدة تسير عارية بالكامل داخل مطار هارتسفيلد جاكسون الدولي في أتلانتا.ويذكر أن هذه الحادثة قد حصلت بعد ظهر يوم الجمعة داخل المحطة B في المطار حيث يصل ويغادر يومياً المئات من ركّاب رحلات دلتا ايرلاينز.ويظهر شريط الفيديو الذي نُشر على تويتر المرأة وهي تتنقل عارية تماماً وتصرخ. والملفت أنها توقفت وانحنت قليلاً ثمّ تابعت سيرها.ولفتت الشرطة إلى أن هذه السيدة كانت قد اشترت تذكرة سفر نقداً قبل أن تخلع ملابسها وتتجول عارية.ويذكر أنه تمّ نقلها الى المستشفى للخضوع لفحص لمعرفة ما إذا كانت تعاني من أمراض نفسية.اليكم الفيديو: