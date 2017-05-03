لا تتجاهلوا هذه الإشارات... قد تشير إلى الإصابة بسرطان الجلد!

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بات مرض السرطان على اختلاف أنواعه في يومنا هذا من أكثر الأمراض انتشاراً وخطورة حول العالم.كذلك، فإننا نلاحظ أن نسب إصابة الإنسان بسرطان الجلد تزداد مع الوقت، ولكن الخبر السار هو أن الجسم قد يعطي بعض الإشارات التي تكشف بشكل مبكر الإصابة بهذا النوع من المرض ما يزيد بالتالي من فرص الشفاء.من هذا المنطلق، سنعرض عليكم بعض علامات الإنذار التي يعطيها الجسم عليكم عدم تجاهلها لزيادة فرص الشفاء.-شامة بمظهر غريب غير اعتيادي: يجب أن تراقبوا ظهور الشامات في جسمكم التي تبدو مختلفة عن سواها. هذه الشامات قد تكون إشارة للإصابة بسرطان الجلد.-مشاكل في الرؤية: يعتبر سرطان الجلد في العين من بين أكثر أنواع سرطان الجلد انتشاراً. ويجب التنويه الى أنه لا يمكن اكتشاف الإصابة به إلا من خلال فحص العين.-البقع السوداء: داخل الخد، تجويف الأنف ومنطقة الشرج والمهبل هي مناطق يمكن أن تصاب بسرطان الجلد.