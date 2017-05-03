ما هي الخطوات التي يجب اتباعها في حال بتر أصابع اليد؟

الإعلان

قد يواجه الكثيرون مشكلة بتر جزء من الإصبع عن طريق الخطأ من خلال استخدام السكاكين الحادة.ولكن، لا داعي للقلق والشعور بالخوف بعد الآن في حال واجهتم هذا الحادث المؤسف. فقد كشفت ممرضة وخبيرة في الإسعافات الأولية من لندن عن الخطوات التي يجب اتباعها للتعامل مع هذا الأمر.ولفتت إيما هاميت الى أن التفكير السريع قد يكون الحل الأسهل للتعامل مع هذه الإصابة الطارئة بالطريقة الصحيحة.ففي حال بتر أحدهم جزءاً من اصبعه، عليكم بداية أن تعتنوا به. أجلسوه، واستخدموا قطعة من القماش لتطبيق عملية الضغط المباشر لوقف النزيف، مع الحرص على رفع اليد المصابة فوق مستوى القلب.لا تقلقوا بشأن الجزء المبتور حتى تتم السيطرة على النزيف.إمسكوا الأصبع، لا تغسلوه، بل ضعوه داخل قطعة قماش ومن ثمّ في كيس بلاستيكي يحتوي على الثلج.لا تدعوا الثلج يلامس مباشرة الجزء المبتور من الأصبع لأن هذا الأمر سيتسبب بحروق التي بدورها قد تمنع عملية إعادة هذا الجزء الى مكانه.أرسلوا الشخص المصاب الى المستشفى مع الأصبع المبتور في سيارة إسعاف إذا لزم الأمر.وفي حال كان هذا الجزء معلّقاً، قوموا بتضميد هذا الجزء بعناية، لا بإحكام شديد، إرفعوا اليد واستدعوا سيارة الإسعاف.