الجميع يستخدم أداة "fidget spinners"... لكن لا أحد يعلم ما هي رسالتها!

ما الرسالة وراء أداة "fidget spinners"؟

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LBCI News Lebanon

انتشرت في الآونة الأخيرة في جميع أنحاء العالم لعبة " fidget spinners"، وهي أداة تمّ تصميمها للتخلص من الإجهاد والتوتر، إذ أصبحت تباع في الكثير من المحلات التجارية، وبات يستخدمها الأطفال والكبار كوسيلة للتسلية والتخلّص من الضغوط النفسيّة.

لكن ما يجهله الكثيرون هو أنّ هذه اللّعبة صُمّمت خصيصًا للأشخاص الذي يعانون من مرض التوحّد وذلك للانخراط أكثر في المجتمع والابتعاد عن العزلة.

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وتمكّن عدد كبير من الأولاد الذين يعانون من التوحد من تخطي هذا المرض بسبب هذه اللّعبة الرائجة التي أصبح الجميع يستخدمها.

وانتشرت تقارير أفادت بأنّ المدارس قد تحظر هذه اللّعبة لأنّها تلهي التلاميذ عن الدراسة في الصف.