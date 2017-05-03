شهادة من داخل سجن الموت في كوريا الشماليّة... أبشع أساليب التعذيب!

لن تصدقوا كيف يعامل السجناء في كوريا الشماليّة...

Lebanon, news ,lbci ,أخبار سجن,كوريا الشماليّة,لن تصدقوا كيف يعامل السجناء في كوريا الشماليّة...

LBCI News Lebanon

على الرغم من مرور 15 عامًا على هربها من بيونغ يانغ إلى سيول عاصمة كوريا الجنوبية، لا تزال ليم هاي ـ ييم، الحارسة السابقة في أحد سجون كوريا الشمالية، تذكر كل تفاصيل الرعب التي عاشتها هناك.

وفي حديث مع صحيفة الديلي ميل البريطانيّة، روت ليم يومياتها كحارسة للسجن، الذي كان يضمّ آلاف المساجين.

الإعلان

فأخبرت قصة أخوين حاولا الهرب من السجن قبل أن يتم إلقاء القبض عليهما. فكان عقابهما وخيمًا، إذ تمّ اعتقال سبعة من أفرد عائلتهما، وأُعدموا في ساحة السجن. وكذلك حصل مع الأخوين ​اللّذين أُعدما أمام أعين الجميع كتحذير لهم من محاولة الهروب. وأُرغم بعض المساجين على رجمهما بالحجار.

وبعد مشاهدة هذه الحادثة، شعرت ليم، التي كانت تبلغ من العمر حينها 20 عامًا، بالصدمة ولم تستطع تناول الطعام لأيام عدّة.

وهذه الحادثة كانت واحدة من الكثير من الحوادث الرهيبة التي حصلت داخل السجن، بما فيها القتل والتعذيب والاغتصاب للسجناء السياسيين المصنفين كأعداء للدولة.

وأجبُرت إحدى السجنيات على السير عارية في السجن، ثمّ أحرقت وهي لا تزال على قيد الحياة.

وتكشف هاي ــ ييم، أن عمليات تجويع المساجين، واغتصابهم وتعذيبهم كانت عمليات شبه يومية وروتينية في السجن.