أيّها المراهقون... انتبهوا من التدخين وتناول الوجبات السريعة!

هذه هي الأضرار الناتجة عن التدخين وتناول الوجبات السريعة في سنّ المراهقة...

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LBCI News Lebanon

كشفت دراسة حديثة عن أنّ المراهقين الذين يتناولون الوجبات السريعة ويدخنون السجائر يضرون النمو العقلي لديهم.

وأجريت الدراسة، التي نُشرت على موقع "American College of Cardiology"، على أكثرمن 3000 شخص على مدى 31 عامًا، أي منذ عام 1981 حتى عام 2011.

وتابع الباحثون نظام المشتركين الغذائي ونمط حياتهم والسجلات الطبيّة الخاصة بهم في سنّ الطفولة ومرحلتي المراهقة والبلوغ.

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ووجدوا أنّه حتّى لو كان المرء يتمتع بأسلوب حياة صحي في مرحلة البلوغ، إذا كان النظام الغذائي التي اتّبعه في مرحلة المراهقة غير صحي قد يؤدي ذلك إلى أضرار في الدماغ لا يمكن إصلاحها.

وتؤثر هذه الأضرار على ذاكرة المرء وقدراته الفكريّة.