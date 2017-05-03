صوّرها حين غلبها النعاس على متن القطار... فأصبحت نجمة في غضون أيّام!

هكذ أصبحت هذه السيّدة نجمة!

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LBCI News Lebanon

غلب النعاس سيّدة على متن قطار استقلته من مترو أنفاق لندن وبيديها علبة بيتزا.

ودخلت السيّدة بمرحلة نومٍ عميق لدرجة أنّ البيتزا، التي لم تأكل منها سوى قطعتين، وقعت على أرضية القطار.

ولم يستطع مراسل "بي بي سي" جيمس لونجمان تفويت هذا المشهد، فالتقط صورة للسيّدة ونشرها عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، معلّقًا: "إنّها الساعة الثامنة صباحًا، فإما هذا المرأة كانت عائدة من سهرة كبيرة، إما كانت تعمل في دوام عمل ليلي متعب".

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وانهالت التعليقات على الصورة، منها كانت منتقدة ومنها متعاطفة مع السيّدة. أما بعض المستخدمين فأسفوا على البيتزا.

@JamesAALongman @TheHBDGamer this pic almost gave me a mental breakdown — Rodger Young (@ValleyFog) April 30, 2017