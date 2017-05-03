بالفيديو - لحظة توقف القلب... علقت يده في السلم الكهربائي وهذا ما حصل معه!

كان هذا الطفل الفضولي على وشك أن يخسر أصابعه عندما علقت يده في سلم كهربائي داخل مركزٍ تجاريّ في الصين.
وفي التفاصيل، أظهرت كاميرات المراقبة مجموعة من الأولاد يلعبون بالقرب من السلم الكهربائي داخل المول، غير أنّ هذا الطفل وضع يده بين السلالم المتحرّكة حيث علقت.
ويبيّن مقطع الفيديو كيف سحب السلّم الكهربائي الطفل من الأعلى إلى الأسفل. فسارعت الأم إلى إنقاذ ابنها، من خلال الضغط على زر أو مفتاع الإيقاف الذي يُستخدم في حال الطوارئ.
وتم استدعاء خدمة الطوارئ من أجل نزع يد الطفل من السلم، ثم نُقل إلى المستشفى.
وبحسب التقارير، لم يتعرّض الطفل لإصابات بالغة.