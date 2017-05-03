بالفيديو - لحظة توقف القلب... علقت يده في السلم الكهربائي وهذا ما حصل معه!

حادثة صامة... إليكم تفاصيلها!

Lebanon, news ,lbci ,أخبار مول,الصين,حادثة صامة... إليكم تفاصيلها!

LBCI News Lebanon

كان هذا الطفل الفضولي على وشك أن يخسر أصابعه عندما علقت يده في سلم كهربائي داخل مركزٍ تجاريّ في الصين.

وفي التفاصيل، أظهرت كاميرات المراقبة مجموعة من الأولاد يلعبون بالقرب من السلم الكهربائي داخل المول، غير أنّ هذا الطفل وضع يده بين السلالم المتحرّكة حيث علقت.

ويبيّن مقطع الفيديو كيف سحب السلّم الكهربائي الطفل من الأعلى إلى الأسفل. فسارعت الأم إلى إنقاذ ابنها، من خلال الضغط على زر أو مفتاع الإيقاف الذي يُستخدم في حال الطوارئ.

الإعلان

وتم استدعاء خدمة الطوارئ من أجل نزع يد الطفل من السلم، ثم نُقل إلى المستشفى.

وبحسب التقارير، لم يتعرّض الطفل لإصابات بالغة.