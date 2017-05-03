أخبار دولية
03 أيار 2017
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لمن سيصوت الفرنسيون في الانتخابات الرئاسية؟

هل يقترع الفرنسيون لماكرون ويبقون ممسكين مع الالمان بخيط الاتحاد الاوروبي؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار انتخابات, الاتحاد الاوروبي,فرنسا,هل يقترع الفرنسيون لماكرون ويبقون ممسكين مع الالمان بخيط الاتحاد الاوروبي؟
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الى من سيقترع الفرنسيون الاحد:  الاوروبي المخلص لاوروبا كما يصفه البعض او تلك التي لم تخف يوما تأييدها فكرة الخروج من الاتحاد الاوروبي؟
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