لمن سيصوت الفرنسيون في الانتخابات الرئاسية؟

هل يقترع الفرنسيون لماكرون ويبقون ممسكين مع الالمان بخيط الاتحاد الاوروبي؟

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LBCI News Lebanon

الى من سيقترع الفرنسيون الاحد: الاوروبي المخلص لاوروبا كما يصفه البعض او تلك التي لم تخف يوما تأييدها فكرة الخروج من الاتحاد الاوروبي؟