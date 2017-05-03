أخبار دولية
03 أيار 2017
03/05/2017 12:11:14
لمن سيصوت الفرنسيون في الانتخابات الرئاسية؟
هل يقترع الفرنسيون لماكرون ويبقون ممسكين مع الالمان بخيط الاتحاد الاوروبي؟
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LBCI News Lebanon
الى من سيقترع الفرنسيون الاحد: الاوروبي المخلص لاوروبا كما يصفه البعض او تلك التي لم تخف يوما تأييدها فكرة الخروج من الاتحاد الاوروبي؟
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