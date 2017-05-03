أين أصبح مشروع الجسرين عند تقاطع جل الديب؟

يحضر على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء وتحديداً في البند الرابع عشر، إعتماد مجلس الإنماء والإعمار مشروع الجسرين عند تقاطع جل الديب على شكل 2 L بدلاً من 2 U
الجسر الأول على شكل L يأخذه السائق بعد جسر أنطلياس، يعبر فوق الأوتوستراد، ويدخل الى جل الديب عبر شارع ال le charcutier . أما الجسر الثاني، أي المخرج، فيبدأ من شارع كنيسة مار عبدا وينتهي على المسلك الغربي في إتجاه نهر الموت.
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