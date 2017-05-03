تقارير نشرة الاخبار
03 أيار 2017
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أين أصبح مشروع الجسرين عند تقاطع جل الديب؟

الجسر الأول على شكل L يأخذه السائق بعد جسر أنطلياس... Lebanon, news ,lbci ,أخبار الجسر,جل الديب,الجسر الأول على شكل L يأخذه السائق بعد جسر أنطلياس...
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يحضر على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء وتحديداً في البند الرابع عشر، إعتماد مجلس الإنماء والإعمار مشروع الجسرين عند تقاطع جل الديب على شكل 2 L بدلاً من 2 U  

الجسر الأول على شكل L يأخذه السائق بعد جسر أنطلياس، يعبر فوق الأوتوستراد، ويدخل الى جل الديب عبر شارع ال le charcutier . أما الجسر الثاني، أي المخرج، فيبدأ من شارع كنيسة مار عبدا وينتهي على المسلك الغربي في إتجاه نهر الموت.
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