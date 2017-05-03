أين أصبح مشروع الجسرين عند تقاطع جل الديب؟

الجسر الأول على شكل L يأخذه السائق بعد جسر أنطلياس...

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LBCI News Lebanon

يحضر على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء وتحديداً في البند الرابع عشر، إعتماد مجلس الإنماء والإعمار مشروع الجسرين عند تقاطع جل الديب على شكل 2 L بدلاً من 2 U



الجسر الأول على شكل L يأخذه السائق بعد جسر أنطلياس، يعبر فوق الأوتوستراد، ويدخل الى جل الديب عبر شارع ال le charcutier . أما الجسر الثاني، أي المخرج، فيبدأ من شارع كنيسة مار عبدا وينتهي على المسلك الغربي في إتجاه نهر الموت.

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