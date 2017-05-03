كاغ ولاسن جالتا على عملية نزع الالغام في النبطية

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جالت المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ وسفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان كريستينا لاسن على عملية نزع الالغام في منطقة النبطية.وبعد شرح مفصل عن نزع الالغام والبقع الجغرافية الاكثر تلوثا بالاجسام المشبوهة وخصوصا بعد العدوان الاسرائيلي في عام 2006 انتقلت كاغ ولاسن برفقة عدد من الضباط الى احد الحقول التي تعمل منظمة "ماغ" على ازالة الالغام منه عند اطراف بلدة كفرتبنيت الشرقية وعادوا واستمعوا الى شرح مفصل من مدربين من "ماغ" عن عملية ازالة الالغام التي يقوم بها فريق متخصص بكامله من الشباب والشابات اللبنانيين ثم عاينوا عملية نزع الالغام ميدانيا.