رياضة
03 أيار 2017
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كأس آسيا في لبنان بحاجة لقرار حكومي...والحكومة غائبة

هل أصبح من المستحيل على بلد يتنفس رياضة ان يحقق حلمه؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,كأس آسيا, هل أصبح من المستحيل على بلد يتنفس رياضة ان يحقق حلمه؟
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هل أصبح من المستحيل على بلد يتنفس رياضة ويعشق كرة السلة ان يحقق حلمه باستضافة بطولة امم آسيا بكرة السلة على رغم ان البطولة نفسها موعودة بأن تكون في بلد الأرز؟ 
هذه هي الحقيقة عند معرفة انه لغاية تاريخ اليوم لم يوقع لبنان العقد الذي يربط اقامة البطولة على ارضه مع الأتحاد الدولي عن قارة اسيا بكرة السلة.
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والسبب الرئيسي عدم اتخاذ الدولة اللبنانية لخطوات عملية تساعد على تأمين الحد الأدنى من الميزانية المتواضعة لأقامة الحدث. 
 
 
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