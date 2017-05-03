عباس في البيت الابيض...ترامب: سنحقق السلام

ابدى الرئيس الاميركي دونالد ترامب ثقته بامكان التوصل الى اتفاق سلام بين اسرائيل والفلسطينيين.

وقال ترامب بعد استقباله نظيره الفلسطيني محمود عباس للمرة الاولى في البيت الابيض: "نريد ارساء السلام بين اسرائيل والفلسطينيين وسنحقق ذلك".

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واضاف: "تحدثت مع نتنياهو والإسرائيليون والفلسطينيون سيبدأون عملية من أجل محادثات سلام".من جهته، أعلن عباس ان الفلسطينيين يعترفون بدولة إسرائيل معتبرا أنه حان الوقت لأن تنهي إسرائيل احتلالها للشعب الفلسطيني وأراضيه.وراى أن الجانبين سيتمكنان من حل مشكلة اللاجئين والسجناء، لافتا الى أنه يرى فرصا للسلام نتيجة تصميم ترامب على مواصلة تلك الجهود.