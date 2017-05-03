في الخلوي...مزراب جديد للهدر

in mobiles...هي الشركة التي ستلزم آلية تسجيل هواتف اللبنانيين

Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,الخلوي,in mobiles...هي الشركة التي ستلزم آلية تسجيل هواتف اللبنانيين

LBCI News Lebanon

in mobiles...هي الشركة التي ستلزم آلية تسجيل هواتف اللبنانيين، الارقام والاجهزة.

هذا الكتاب الذي حصلت عليه الـ LBCI موجه إلى وزير الاتصالات من الشركة يتضمن عرض الشركة لتحسين سياسات مكافحة التهرب الضريبي والحد من تهريب الهواتف المزورة والمستنسخة الى لبنان وفق نظام IMEI.



العرض اتى بحسب الكتاب بعد الاجتماع الذي عقد بين رئيس مجلس ادارة الشركة شربل آل ليطاني ومستشار الوزير نبيل يموت في آذار الماضي.

الإعلان