كيف حلل البعض كلام نصر الله عن قانون الانتخاب؟

لعلّ أكثر المرتاحين الى خطاب الأمين العام لحزب الله كان الدروز حيث طمأنهم كلامه الداعي الى الوقوف عند هواجس الدروز والمسيحيين، وقد صبّت تغريدة النائب وليد جنبلاط المشيدة بكلام نصرالله الدقيق والشامل في هذا المجال.
وبحسب مراقبين فإن خطاب السيد أسقط بطريقة غير مباشرة الطرح التأهيلي للوزير باسيل والذي كان محط معارضة واضحة من الرئيس بري وجنبلاط وتحفّظ ٍ قواتي، حين دعا أكثر من مرة الى مقاربة ملف الإنتخابات من زاوية الإتفاق والتفاهم والتسوية بعيدا من منطق الفرض.
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