ماذا سيحصل اذا وقع الفراغ النيابي في 20 حزيران؟

20 حزيران تاريخ نهاية ولاية المجلس النيابي

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LBCI News Lebanon

اذا حل يوم العشرين من حزيران، تاريخ نهاية ولاية المجلس النيابي ولم تجر الانتخابات ولم يصدر قانون جديد ولم يحصل حتى التمديد فإعتباراً من منتصف ليل اليوم ذاته يدخل المجلس النيابي في فراغ.

وليس صحيحاً ان هناك تسييراً لمرفق عام في المؤسسات الدستورية.

وبالتالي السؤال الذي يُطرح: في حال دخلت المؤسسة الدستورية الام في الفراغ ولم يقر قانون جديد للإنتخاب، من يضع مهلا جديدة لدعوة الهيئات الناخبة؟

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