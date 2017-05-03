فيسبوك تضيف 3000 موظف لمكافحة البث الحي لأعمال العنف

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أعلن الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربرغ إن الشركة تعتزم توظيف 3000 عامل إضافي خلال العام المقبل لمراقبة التقارير والمحتوى غير اللائق على شبكتها.وشدد زوكربرغ على ان الموظفين سيضافون إلى 4500 آخرين لدى الشركة يراجعون بالفعل المحتويات التي تنتهك بنود الخدمة تحديداً فيما يتعلق بالجريمة واعمال القتل.وتمثل حملة التوظيف إقرارا من فيسبوك بأنها تحتاج على الأقل في الوقت الحالي إلى ما هو أكثر من البرمجيات الآلية لتحسين مراقبة البث الحي على خدمة "فيسبوك لايف" والتي اثر عليها بث حوادث العنف منذ إطلاقها في العام الماضي.