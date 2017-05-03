آخر الأخبار
03 أيار 2017
03/05/2017 12:59:21
مفاوض روسي: روسيا تأمل الاتفاق على مذكرة تفاهم لإقامة أربع مناطق خالية من الصراع في سوريا
مفاوض روسي: روسيا تأمل الاتفاق على مذكرة تفاهم لإقامة أربع مناطق خالية من الصراع في سوريا
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاتفاق,تأمل,روسيا,روسي,مفاوض,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً