بالصورة - توقيف قاتل الرائد بيار بشعلاني

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دهمت قوة من الجيش مساء الاربعاء مكان وجود الإرهابي عمر حميد الملقب "بالتوملي" في محلة وادي سويد - عرسال، وهو من المطلوبين والمشاركين الرئيسين في الإعتداء على دورية تابعة للجيش في بلدة عرسال بتاريخ 1/2/2013، اسفر عن استشهاد الرائد بيار بشعلاني والمعاون ابراهيم زهرمان، بحسب ما أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه.ولفتت القيادة ، في بيان، الى انه في أثناء عملية الدهم، أقدم المدعو حميد على شهر سلاحه ومحاولة إطلاق النار باتجاه عناصر القوة المداهمة، الذين سارعوا إلى التصدي له، ما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة، وقد تم توقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة.