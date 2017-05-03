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03 أيار 2017
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معلومات للـ LBCI: الموقوف عمر حميد هو شقيق الارهابية جومانة حميد وقد اصيب برجله خلال المداهمة بعدما حاول اطلاق النار على دورية المجوقل

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معلومات للـ LBCI: الموقوف عمر حميد هو شقيق الارهابية جومانة حميد وقد اصيب برجله خلال المداهمة بعدما حاول اطلاق النار على دورية المجوقل
 
 
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