إيران: تصريحات الأمير محمد "هدامة"

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اتهمت إيران السعودية بالسعي إلى إثارة التوتر في المنطقة قائلة إن ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أدلى بتصريحات "هدامة" بشأن استبعاد الحوار مع طهران.ونقلت وكالة الطلبة للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي قوله "هذه التصريحات دليل على أن السعودية تدعم الإرهاب وتسعى إلى سياسات المواجهة والدمار في المنطقة وتجاه إيران".وكان الأمير محمد الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع قد أعلن في تصريحات حادة الثلاثاء إنه سيحمي المملكة مما وصفها مساعي إيران للهيمنة على العالم الإسلامي.