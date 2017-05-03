تبادل هجمات حادة بين لوبن وماكرون في المناظرة التلفزيونية

مناظرة بين ماكرون ولوبن

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LBCI News Lebanon

استهل المرشحان للانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبن (يمين متطرف) وايمانويل ماكرون (وسط) مساء الاربعاء مناظرتهما التلفزيونية بهجمات متبادلة شديدة وذلك قبل اربعة ايام من الجولة الثانية الحاسمة من الانتخابات الاحد.



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ورد ماكرون ان "استراتيجيتك هي ترداد اكاذيب". واضاف في هذا النقاش الذي يتابعه ملايين المشاهدين "انك وريثة نظام يزدهر على غضب الفرنسيين منذ عقود". وقالت لوبن ان "ماكرون هو مرشح العولمة المتوحشة والهشاشة والوحشية الاجتماعية وحرب الجميع ضد الجميع والتخريب الاقتصادي الذي يطاول خصوصا مجموعاتنا الكبرى وتجزئة فرنسا من جانب المصالح الاقتصادية الكبرى".ورد ماكرون ان "استراتيجيتك هي ترداد اكاذيب". واضاف في هذا النقاش الذي يتابعه ملايين المشاهدين "انك وريثة نظام يزدهر على غضب الفرنسيين منذ عقود".

واتهمت لوبن ماكرون بالتساهل مع الاصولية الاسلامية.فيما اتهم ماكرون لوبن بنقل الحرب الاهلية الى البلاد معتبرا أن استراتيجيتها تقوم على قول اكاذيب.



وبعد عشرة ايام من حملة شرسة بين المرشحين، لا يزال ايمانويل ماكرون الذي تصدر الدورة الاولى متقدما بحسب استطلاعات الراي بحدود نحو ستين في المئة من نوايا التصويت ولكن يبدو ان الفارق يتقلص مع لوبن التي تتبنى اسلوبا هجوميا.



ويتبنى كل من المرشحين برنامجا يعتبر نقيض الاخر. فماكرون ليبرالي وموال لاوروبا في حين ان لوبن مناهضة للهجرة واوروبا والمنظومة.



