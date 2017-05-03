ماروني لـ”السياسة”: “إمبراطور العصر” باسيل يحاول الهيمنة على المؤسسات

أكد عضو كتلة حزب “الكتائب” النيابية النائب إيلي ماروني لصحيفة "السياسة" الكويتية أنه في حال لم يتم التوافق على قانون جديد، فإن وزير الداخلية سيدعو إلى انتخابات نيابية على أساس القانون النافذ، وعندها يكون التمديد الضمني قد حصل، باعتبار أن قانون الستين سيعيد معظم الفريق السياسي الحالي.
وأشار إلى أن الصراع الدائر بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل بشأن قانون الانتخاب، كما كل صراعاتهم السابقة بعنوان “لمن ستكون الكلمة”، لأن “إمبراطور العصر الوزير باسيل يحاول الهيمنة على كل المؤسسات، فهو وزير الخارجية ووزير الظل في عدد من الوزارات، والحاكم بأمره في القصر الجمهوري".