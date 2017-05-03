ماروني لـ”السياسة”: “إمبراطور العصر” باسيل يحاول الهيمنة على المؤسسات

حديث النائب ايلي ماروني لـ"السياسة" الكويتية

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LBCI News Lebanon

"السياسة​" الكويتية أنه في حال لم يتم التوافق على قانون جديد، فإن وزير الداخلية سيدعو إلى انتخابات نيابية على أساس القانون النافذ، وعندها يكون التمديد الضمني قد حصل، باعتبار أن قانون الستين سيعيد معظم الفريق السياسي الحالي. أكد عضو كتلة حزب “الكتائب” النيابية النائب إيلي ماروني لصحيفة ​الكويتية أنه في حال لم يتم التوافق على قانون جديد، فإن وزير الداخلية سيدعو إلى انتخابات نيابية على أساس القانون النافذ، وعندها يكون التمديد الضمني قد حصل، باعتبار أن قانون الستين سيعيد معظم الفريق السياسي الحالي.

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