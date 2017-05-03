جولة وحداة تفصل عن النهائي المحلي "لنيمار جونيورز فايف"

بطولة "نيمار جونيورز فايف

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LBCI News Lebanon

شهدت بطولة "نيمار جونيورز فايف" لكرة القدم من تنظيم ريد بُل إقبالاً كثيفاً في جولات التصفيات الثلاث التي أقيمت في مدن جونيه، صيدا وطرابلس إذ تبارى أكثر من 360 لاعب للإنتقال إلى النهائي المحلي.

وستقام جولة تصفيات أخيرة في بيروت (جامعة MUC-حارة حريك) السبت المقبل، يتحدّد من بعدها الفرق ال16 التي ستتنافس في النهائي المحلي الذي سيقام في نادي المعني – صيدا، يوم الأحد 14 ايار الجاري.

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وسيتمكّن الفريق الفائز من تمثيل لبنان في البطولة العالمية التي ستقام في البرازيل ولقاء اللاعب الشهير نيمار شخصيّاً. فكرة "نيمار جونيورز فايف" مميّزة للغاية فهي لعبة كرة قدم ممتعة وسريعة وتحتاج لكثير من التقنية بين فريقين كلّ منهما مؤلف من خمسة لاعبين. فكلما اهتزت شباك الفريق المنافس بهدف، يخسر واحد من لاعبيه في الملعب، ويستمر الوضع كذلك حتى لا يبق أي لاعب من الفريق الخاسر في الملعب، أو حتى ينتهي وقت المباراة وهو 10 دقائق فقط.

وفي العام الماضي، تمكّن فريق "الأهلي صيدا" من الفوز باللقب المحلي والتأهل للنهائي العالمي لمنافسة 47 فريق آخر من جميع أنحاء العالم ضمن مباريات شديدة الحماس ولقاء نيمار جونيور.